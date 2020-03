Juventus, la rettifica di TPI sul caso Rugani-Persico: “Tampone effettuato il 10 marzo”

Dopo il grande caos nato questa mattina dopo un’intervista rilasciata da Michela Persico al portale TPI.it, la fidanzata del calciatore Daniele Rugani ha scelto di tracciare un disegno della situazione precisando le date relative al tampone effettuato dal calciatore della Juventus.

“Nonostante la situazione non si fosse aggravata la mattina dell’8 marzi, Daniele ha effettuato il tampone, con i risultati che sono arrivati a distanza di ventiquattro ore” ha detto Michela Persico nell’intervista pubblicata su TPI. La Juventus ha immediatamente smentito l’accaduto, precisando che il tampone è stato effettuato l’11 marzo, con risultati giunti in giornata, e non tre giorni prima, a poche ore dal match di campionato contro l’Inter, con il difensore anche in panchina allo Stadium.

Su TPI è arrivata la rettifica: “Chiesta nuovamente conferma della notizia a Michela Persico è emerso che, diversamente da quanto documentato nell’audio-registrazione dell’intervista di Gambino alla fidanzata di Rugani, il difensore della Juve avrebbe fatto il tampone la mattina di martedì 10 marzo, e sarebbe risultato positivo l’11 marzo. Notizia confermata anche dall’agente di Rugani a TPI”. Questo il punto della situazione chiarito dalla redazione dopo il caos innescato in merito all’intervista rilasciata da Michela Persico: il tampone, poi risultato positivo, è stato fatto dopo qualche giorno dal match di campionato della Juventus contro l’Inter.

