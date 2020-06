Juventus, poker al Lecce e allungo in classifica. Domani in campo la Lazio, l’Inter gioca domenica

La missione non era sicuramente delle più difficili. Ma, con la miriade di impegni ravvicinati e con le infinite variabili aggiuntive che l’anomala ripresa del campionato nel post-lockdown comporta, in ogni partita ci si può attendere che accada qualsiasi cosa. Questa sera, tuttavia, Juventus e Lecce hanno rispettato i pronostici e l’anticipo della ventottesima giornata di campionato si è concluso con un 3-0 rifilato dai bianconeri alla squadra di Liverani.

La Juventus risolve la contesa con tre gol tutti nel secondo tempo. Il primo, quello di Dybala al 53esimo minuto, ad aprire le danze; cui sono seguiti il secondo, firmato da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore, al 62esimo minuto; il terzo, siglato Gonzalo Higuain all’83esimo; e infine quello del poker di Matthijs de Ligt all’85esimo, per chiudere i conti in favore di una squadra, quella di Maurizio Sarri, che non deve fare troppa fatica contro un Lecce rimasto peraltro in dieci uomini a partire dal 31esimo minuto a causa dell’espulsione di Lucioni. Con questa vittoria, i bianconeri si portano momentaneamente a +7 sulla Lazio e a +11 sull’Inter, in attesa delle sfida delle inseguitrici rispettivamente contro Fiorentina (domani) e Parma (dopodomani).

