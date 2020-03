Juventus, parla de Ligt: “Con de Vrij ho un ottimo rapporto. Con lui condivido i ricordi in Nazionale”

In una lunga intervista concessa a Ziggo Sport, il difensore della Juventus Matthijs de Ligt ha parlato della sua amicizia che lo lega a Stefan de Vrij, centrale dell’Inter ed avversario dei bianconeri nella lotta scudetto.

“Sono sempre stato molto amico di Stefan. Ricordo di essere venuto in Nazionale per la prima volta, avevo solo diciassette anni. E lui fu l’unico a sedersi vicino a me sul pullman, a parlare con me e a discutere. Ho un’ottima amicizia con lui e sono contento del fatto che Milano e Torino siano molto vicine come città, ci vediamo molto spesso. Einaudi? Spesso ci incontriamo insieme alle nostre ragazze. Siamo andati anche insieme a Marten de Roon ed alla sua fidanzata al concerto di Einaudi a Milano. E’ bello vedere cosa stanno raggiungendo i calciatori olandesi in Italia”



