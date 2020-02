Juventus, Pjanic ko e Inter a rischio: l’esito degli esami e le condizioni del giocatore

Solo sette minuti di campo per Miralem Pjanic contro il Brescia. Il giocatore, entrato poco oltre l’ora di gioco nel match dell’Allianz, è stato costretto a lasciare il campo solo pochi secondi più tardi per un infortunio, sostituito poi da Matuidi. Il problema accusato dal centrocampista della Juventus ha lasciato in molti con il fiato sospeso soprattutto in vista della gara di campionato che metterà di fronte la squadra di Sarri contro l’Inter di Antonio Conte.

Come riportato infatti dal sito ufficiale della Juventus, Miralem Pjanic è si è sottoposto questa mattina agli esami di rito fissati nel day after del match vinto contro il Brescia. Questa la nota pubblicata dai bianconeri: “Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J-Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”. Ancora da valutare dunque l’entità dell’infortunio del giocatore, per il quale però sono state escluse lesioni muscolari. Affaticamento all’adduttore per Pjanic, con il centrocampista ancora a rischio per il match contro l’Inter del 1 marzo.

