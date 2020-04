Kakà, l’ex agente svela il retroscena: “Lo proposi all’Inter ma Cuper non contemplava il trequartista”

Ricardo Kakà è stato protagonista con la maglia del Milan, ma il suo destino poteva essere sull’altra sponda nel Naviglio. L’ex agente del brasiliano, Gaetano Paolillo ha svelato un clamoroso retroscena di mercato: “Durante il periodo di stallo della trattativa con i rossoneri, però, vedendo che non si stava sbloccando con il Milan, andai in sede anche all’Inter per proporre Kakà”.

L’aneddoto si arricchisce di particolari: “Parlai con Branca ed Oriali e c’era anche Ausilio, che all’epoca era il responsabile del settore giovanile” ha dichiarato a MilanNews. “I dirigenti dell’Inter parlarono con Cuper, che però non contemplava il trequartista dato che giocava con il 4-4-2, e non se ne fece nulla.” Nel 2010 all’Inter di Leonardo? “Kakà non sarebbe mai andato all’Inter e questo io lo sapevo benissimo, Leonardo o non Leonardo. A volte magari fai qualche dichiarazione giusto per pungolare qualcun altro, ma son sicuro che Ricky non avrebbe mai giocato in nerazzurro. Lo conosco veramente bene e affermo con certezza che sia così”



