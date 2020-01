Kallon nostalgico: “Che emozione quando mi chiamò l’Inter. Se sei stato un suo giocatore lo rimani per sempre”

Terzo ed ultimo ospite comparso nel MatchDay Programme in occasione di Inter-Atalanta insieme a Roberto Gagliardini ed al cantante Elio è l’ex nerazzurro Mohamed Kallon, militante nella rosa interista dal 2001 al 2004. Ecco le sue brevi dichiarazioni riguardanti il suo approdo in nerazzurro.

“Ero felicissimo, perché a quei tempi il campionato italiano era il sogno di qualsiasi giovane che volesse fare il calciatore professionista. Poi quella era una grandissima squadra, piena di campioni e per me era un sogno che diventava realtà. Ricordo che ero molto emozionato. Se sei stato un giocatore dell’Inter lo rimarrai per sempre: l’Inter è qualcosa di più di un club”, ha dichiarato l’ex attaccante della Sierra Leone.

