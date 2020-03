Kane inaugura il valzer degli attaccanti: “Futuro? Lascerò il Tottenham se non ci saranno progressi”

Harry Kane ha parlato. Il centravanti del Tottenham, ai microfoni di Sky Sports UK, ha detto: “Addio agli Spurs? Al momento non posso né confermare né negare, ma ho sempre detto che in caso di mancati progressi della squadra nella giusta direzione avrei pensato alla partenza. Sono un giocatore ambizioso, il mio obiettivo è migliorare e diventare tra i top al mondo. Non posso dire di restare qui per sempre, né il contrario”.

Con queste dichiarazioni, il centravanti di Mourinho ha di fatto aperto all’addio al Tottenham in vista del prossimo mercato. Si prevede una sessione infuocata ma contraddistinta dalla prossima crisi che toccherà il calcio europeo, sconvolto dall’emergenza Coronavirus. La partenza nell’attaccante inglese rischia di innescare un effetto domino tra i bomber delle big europee, con Real Madrid, Barcellona ed anche Juventus, tra le altre, alla ricerca del colpo da novanta. Occhio soprattutto al possibile destino di Lautaro Martinez, cercato con insistenza dall’Inghilterra ed in particolare dai blaugrana. L’eventuale sbarco di Kane in uno dei top club del Vecchio Continente rischia così di chiudere più di una porta per l’argentino che, a prescindere dal futuro dell’inglese, resta uno dei più corteggiati in vista del prossimo mercato.

