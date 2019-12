Karagounis si sente ancora nerazzurro: “Tifo per l’Inter, siamo sulla strada giusta”

Un passato da nerazzurro ed un presente da tifoso, sempre a stretto contatto con l’Inter. Giorgos Karagounis ha contribuito a scrivere la storia della Beneamata vestendo i colori interisti, dal 2003 al 2005. Una breve parentesi fatta di 21 presenze senza segnare ma instaurando un grande legame con il club. In occasione della cena di Natale organizzata dalla società, ai microfoni di Inter TV l’ex calciatore interista ha raccontato il suo rapporto con l’Inter.

“E’ stato davvero un piacere – racconta Karagounis – ricevere l’invito dell’Inter ed è bello ritrovarsi anche con Inter Forever. Ricordo sempre con piacere i momenti passati in nerazzurro: la Beneamata è una grande società ed io tifo sempre Inter, anche quando sono in Grecia. Speriamo di prenderci delle soddisfazioni quest’anno, ma siamo sulla strada giusta per vincere qualcosa di importante”. Un amore per i colori nerazzurri che va avanti nonostante il tempo, grazie anche ad Inter Forever: Giorgos Karagounis si sente ancora interista a distanza di anni ma non di emozioni.

