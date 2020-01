Keita e il Monaco fermano il PSG, la stampa attacca Icardi: spicca un 3 in pagella

Un pareggio pirotecnico quello di ieri andato in scena al Parco dei Principi: il Monaco dell’ex interista Keita Baldé costringe la corazzata Paris Saint Germain ad un pareggio casalingo, fermandone così la corsa. 3-3 il risultato finale dopo che i parigini si sono trovati anche sotto per 1-2: decisiva la doppietta di Neymar.

A fine partita la stampa francese non ha risparmiato critiche per l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi: l’argentino non lascia il segno e viene sostituito all’86° da Edinson Cavani. “Abbiamo lodato la sua efficienza per più settimane – scrive L’Equipe – ma oggi non lo abbiamo praticamente visto!” piazzandogli addirittura un 3 in pagella. Poco più clemente Le Parisien che giustifica il 4 così: “Ha toccato solo 12 palloni, neanche un’occasione da gol”.

