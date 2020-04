Keita: “All’Inter ho legato con tanti. Sento Icardi, è un bravo ragazzo. Futuro? Non ne abbiamo parlato”

Keita Baldé, ex attaccante dell’Inter ora in forza al Monaco, è stato protagonista di una diretta Instagram sulla pagina di Calciomercato.com. Il centravanti senegalese ha parlato del suo passato in nerazzurro e del legame con i suoi ex compagni: “Ho legato con tanti giocatori: Icardi, Gagliardini, D’Ambrosio, Handanovic, Vecino, Borja Valero e Lautaro. Mauro l’ho ritrovato in Francia, abbiamo fatto una bella partita a Parigi che è finita 3-3. Al triplice fischio ci siamo scambiati la maglia, abbiamo parlato un po’ e basta. E’ un bravo ragazzo, l’ho sentito anche poco fa via messaggio. Futuro? Non lo so, non abbiamo parlato di calcio”.

La differenza tra Lazio-Roma e Inter-Milan: “Il derby romano lo senti tre settimane prima, sia in città che al centro sportivo. A Milano il derby è chic, glamour e di classe”.

