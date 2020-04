Keita: “Quarantena? Mi manca tanto il calcio. In futuro mi vedo bene in Spagna”

Dopo una stagione con alti e bassi disputata all’Inter, condizionata pure da una serie ripetuti di infortuni, Keita Baldé non è stato riscattato dal club nerazzurro facendo così ritorno dal prestito al Monaco. Qui, è stato nuovamente riaccolto a braccia aperte tornando tra i protagonisti del reparto offensivo monegasco. Per il futuro del centravanti senegalese si è parlato di un possibile ritorno in Italia proprio con la maglia dell’Inter. Lui, però, al momento non pensa al mercato e tra le sue speranze – come raccontato ai microfoni del Chiringuito – resta il sogno di giocare nuovamente in Spagna.

Le sue parole: “Manca tanto la normalità, il calcio, a Monaco c’è tanta organizzazione, le persone stanno rispettando le misure di sicurezza. Cerco fare le cose che facevo prima, mi alzo alla stessa ora, cerco di allenarmi la mattina nella mini-palestra che ho a casa con il materiale che ci ha fatto avere il club. Vediamo cosa succede, giocare in Spagna mi piacerebbe molto. Barcellona squadra favorita? Con il passare degli anni non saprei. Non ho una squadra fissa, mi piace anche l’Atletico Madrid, il Real, mi piace vedere tante squadre in Spagna”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!