Kharja: “Hakimi giocatore rivelazione, fantastico per il modulo di Conte. L’Inter può vincere lo scudetto”

Da Houssine Kharja ad Achraf Hakimi, dal prossimo anno la tradizione dei marocchini che hanno vestito la maglia dell’Inter nella storia del club potrà trovare un successore più che degno. L’esterno destro in arrivo dal Real Madrid ha già svolto le visite mediche e firmato il nuovo contratto con il club nerazzurro nella giornata di ieri, in attesa dell’ufficialità che potrebbe arrivare solo al termine del campionato. Proprio l’ex centrocampista Kharja ha parlato dell’arrivo in Serie A del connazionale ai microfoni di tuttomercatoweb.com.

Le sue dichiarazioni: “Hakimi è stato il giocatore rivelazione di quest’anno. L’Inter ha battuto concorrenza di grandi squadre e forse avrebbe fatto comodo anche al Real Madrid. Per il modulo di Conte è fantastico. Ha doti atletiche impressionati, una corsa incredibile. Caratteristiche che fanno la differenza. E quando parte non lo prendi più. L’Inter ha l’organico per vincere lo Scudetto, con Hakimi il prossimo anno può vincere il campionato”.

