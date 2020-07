Kicker – Inter, arriva Lutz Pfannenstiel: sarà il nuovo capo scout. Scoprì Firmino su Football Manager

In Germania sono sicuri: l’Inter avrà un nuovo capo scout. Secondo quanto riportato da Kicker, il ruolo verrà ricoperto da Lutz Pfannenstiel, ex ds del Fortuna Dusseldorf e che per 8 anni ha lavorato all’Hoffenheim.

Proprio in quegli anni, raccontò di aver scoperto il talento di Roberto Firmino, oggi stella del Liverpool, dopo averlo ammirato sul videogioco Football Manager.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<