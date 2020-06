Ufficiale – Kily González è il nuovo allenatore del Rosario Central

Dopo aver lasciato il Rosario Central e il calcio giocato nel 2011, Kily González torna ufficialmente nel club in cui ha trascorso la maggior parte della sua carriera in un ruolo diverso dal consueto. L’ex esterno sinistro argentino è diventato ufficialmente il nuovo allenatore della squadra, un ruolo delicato e particolarmente importante per l’inizio di questa sua nuova carriera in panchina.

Il Rosario Central ha diffuso un video molto emozionante sui propri canali per annunciare il ritorno ufficiale di Kily González. L’ex calciatore ha avuto una carriera gloriosa non solo in Argentina, ma anche in Europa dove ha vestito le maglie di Real Zaragoza, Valencia e soprattutto Inter. Con la formazione nerazzurra, Kily González ha disputato ben tre stagioni collezionando tra l’altro un totale di 75 presenze in tutte le competizioni.

