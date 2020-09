Kolarov, lo specialista delle punizioni: solo Messi ha fatto meglio di lui in Europa. L’Inter ha il suo nuovo Mihajlovic?

Non solo Eriksen, l’Inter potrà contare nella prossima stagione su un altro specialista dei calci piazzati. Con Aleksandar Kolarov Conte avrà un’arma in più.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport negli ultimi 3 anni il difensore serbo ha fatto 7 volte centro con la maglia della Roma, solo Messi (17) ha fatto meglio di lui in Europa. Sono 12 i gol se si amplia l’orizzonte all’esperienza con il Manchester City.

Un punto di forza in più visto il lungo periodo d’astinenza in casa Inter. L’ultima punizione vincente è dell’aprile 2018, firmata da Cancelo (in realtà un cross finito in porta), per una rete davvero voluta bisogna tornare all’ottobre 2017 (Brozovic contro il Benevento). Sensi ed Eriksen sono andati vicini a spezzare la maledizione nella passata stagione ma la traversa ha rovinato i piani.

Kolarov riuscirà a raccogliere l’eredità pesante di Sneijder (5 reti da calci piazzati in 3 stagioni e mezzo) e di Mihajlovic (5 gol in due anni)? Conte ci spera e anche per questo lo ha voluto fortemente a Milano. Ora bisogna conquistare i tifosi nerazzurri ma può bastare anche solo una parabola giusta.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<