Kondogbia ricorda l’Inter: “Bella esperienza in un grande club. Spalletti, quando me ne andai, mi mandò una foto”

In vista di Atalanta-Valencia di Champions League, un calciatore che farà ritorno a San Siro dopo un paio d’anni di assenza è Geoffrey Kondogbia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese ha ricordato il suo biennio all’Inter ed ha speso buone parole per il club, nonostante la difficile esperienza. Ecco le sue parole.

Cosa conserva del suo biennio interista – “Conservo qualche amico, come Brozo, Samir o Ranocchia, il piacere di aver giocato in un grande club e tanta esperienza: all’Inter sono cresciuto come calciatore e come uomo. Il secondo è stato difficile, tanti cambi in panchina con De Boer, Vecchi e Pioli ,un ambiente complicato, ma l’esperienza mi è servita”.

Messaggio di Spalletti – “Sì, una foto con dedica. Diceva più o meno ‘In bocca al lupo, ma te ne pentirai'”.

Si è pentito? – “No. Ma il suo era un gesto di affetto fatto in modo scherzoso. Io mi trovavo benissimo con Spalletti e l’allenatore voleva che restassi, però io avevo già preso la mia decisione. Mi piaceva il progetto del Valencia, venivano da due anni complicati, credevo che le cose potessero cambiare e finora grazie a Dio è andata bene: abbiamo vinto un titolo dopo 11 anni e in Liga siamo arrivati due volte quarti”.

Difficile giocare in Italia – “Diciamo che è molto diverso rispetto al farlo qui. In Spagna si dà più importanza al gioco, anche chi lotta per non retrocedere prova sempre a proporre e a tener palla. In Italia è tutto più chiuso e più fisico. Da voi vige la mentalità del ‘Chi non sbaglia vince’, qui quella del ‘Chi più ci prova vince’. Io sono per l’equilibrio: a volte si esagera in Italia, a volte qui. Ogni stile ha pregi e difetti e noi giocatori ci troviamo meglio o peggio da una parte o dall’altra, penso a Banega, a Immobile, a Luis Alberto oltre a me stesso, gli esempi sono tanti”.

