Valencia, Kondogbia in bilico tra rinnovo e cessione: l’Inter ‘tifa’ per l’addio, c’è di mezzo una clausola

Ora non resta che sperare che il generale abbassamento dei prezzi previsto per il calciomercato post-coronavirus non si faccia avvertire in misura eccessivamente funesta: anche perché non ci sono solo le semplici operazioni di mercato – che saranno imperniate, prevedibilmente, più che mai su scambi o pagamenti ritardati – ma sono ancora attive, in centinaia di contratti di operazioni già completate negli ultimi anni, clausole di percentuali sulle rivendite che rischiano di andare, tra virgolette, in fumo. Una di queste è la clausola del 25% che l’Inter ancora vanta sulla rivendita di Geoffrey Kondogbia da parte del Valencia.

La questione torna oggi di prepotente attualità, perché l’edizione di Superdeporte in edicola domani – di cui si ha, tuttavia, un’anticipazione dal sito web del quotidiano – fa proprio il punto sul futuro del centrocampista franco-centrafricano, passato nel 2017 dall’Inter al Valencia e ora in bilico tra rinnovo e cessione. Chiaro è che un eventuale addio di Kondogbia al club spagnolo farebbe monetizzare l’Inter: ma è altrettanto chiaro che un’eventuale svendita renderebbe l’introito molto più contenuto rispetto a quanto originariamente idealizzato.

