Kouame: “Inter? Nessun rimpianto! Eto’o il mio idolo, Chiesa è fortissimo. Lo scudetto…”

Christian Kouame, ex giocatore dell’Inter passato a gennaio dal Genoa alla Fiorentina, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ivoriano classe 1997 ha rilevato di essere stato vicino ad un ritorno in nerazzurro: “Prima del Cittadella aspettavo quella chiamata, ma i nerazzurri mi avevano cercato quando il Prato aveva già dato la parola al Cittadella. Nessun rimpianto. Sono qui e sono felice”.

L’idolo di sempre: “Samuel Eto’o. Mi piace tutto di lui. È il mio idolo insieme a Drogba. Ha dovuto lottare molto per emergere, rappresenta l’Africa, incarna lo spirito di sacrificio. Vorrei rubargli l’istinto killer. E la sua innata capacità di segnare”.

Su Chiesa: “È giovanissimo, ma già un campione, in pianta stabile in nazionale. Vive per il calcio, ha una forza straripante. Sarà un piacere giocare con lui”.

Lotta scudetto: “Juve e Lazio se lo contenderanno fino all’ultimo. Anche l’Inter non è ancora tagliata fuori. Se si tornerà a giocare sarà un finale anomalo”.

