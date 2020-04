Kouamé: “Inter? Non era il momento. Aspettavo la loro chiamata, ma arrivò tardi”

All’Inter è stato di passaggio per soli sei mesi nella formazione Primavera, in prestito dal febbraio al giugno 2016, anche se il desiderio di Christian Kouamé sarebbe stato quello di rimanerci una volta per tutte in maglia nerazzurra. A causa di una sfortunata serie di eventi, però, l’attaccante ivoriano ad Appiano Gentile non c’è più tornato, proseguendo comunque il suo percorso che con ottimi risultati lo ha portato nella scorsa finestra di mercato con la maglia della Fiorentina.

Intervenuto ieri sera durante Calciomercato – L’Originale, ecco il suo rammarico: “Non era il momento. Prima di andare al Cittadella aspettavo la chiamata dell’Inter perché volevo tornare lì, ma non è andata così. Poi sono venuto a sapere che l’Inter mi ha ricercato quando il presidente del Prato aveva dato la parola al Cittadella. Ma non ho rimpianti: se fossi andato lì sarei stato contento, ora però sono alla Fiorentina e non è detto che se fossi passato subito per l’Inter sarebbe andata bene”.

