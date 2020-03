KPMG – Lautaro Martinez boom: primo al mondo per crescita di valore. Meglio di Haaland e Werner

Lautaro Martinez è il calciatore che è cresciuto maggiormente a livello economico. KPMG Football Benchmark ha pubblicato una nuova tabella con la stima del valore di mercato circa le commissioni per il trasferimento fisse. Una cifra che non tiene conto, quindi, dei bonus basati sulle prestazioni che potrebbero far parte di una potenziale operazione di mercato. L’attaccante dell’Inter e dell’Argentina è al vertice della top ten a partire da novembre 2019, con un balzo pari a oltre 31 milioni di euro negli ultimi mesi.

L’analisi riguarda i valori di mercato di 5.000 calciatori provenienti da 12 campionati: Argentina, Belgio, Brasile, Inghilterra (Premier e Championship), Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Turchia, in base alle ultime statistiche sportive fornite da Opta. Lautaro è seguito dal giovane talento del Borussia Dortmund Erling Haaland (+26 milioni), e dall’attaccante dell’RB Lipsia Timo Werner (+24 milioni). L’attaccante inglese del Borussia Dortmund Jadon Sancho (+23 milioni) si posiziona invece in quarta posizione in questa classifica.

