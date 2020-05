KPMG – Schizza in alto il valore economico dell’Inter: +42% rispetto al 2019

Starà guardando con molto orgoglio il presidente dell’Inter Steven Zhang, i dati pubblicati questa mattina da La Gazzetta dello Sport sulle proprie pagine in seguito ad uno studio KPMG. E’ stata infatti aggiornata la classifica rispetto al valore economico dei club in Europa, delineando la crescita individuale avuta tra il 2019 e il 2020. Il club nerazzurro, infatti, è balzato al 14° posto, appena dietro la Juventus all’11° uscita quest’anno dalla top ten.

L’Inter, cha ha guadagnato apparentemente una sola posizione, ha in realtà ha fatto registrare un incremento del proprio valore economico quasi da record: più 42% in un solo anno, soltanto Galatasaray e Paris Saint Germain hanno fatto meglio. Tra l’altro, tenendo conto dell’ultimo quadriennio, la società nerazzurra si ritrova sempre sul terzo gradino del podio tra quelle maggiormente cresciute: un più 146% ottenuto grazie agli investimenti di Suning, allo sviluppo (+168%) delle entrate commerciali, all’esplosione sui social (+353%, primo posto assoluto nella crescita di followers, con la Juventus al terzo posto) e al contenimento del monte stipendi (dal 69% al 53% l’incidenza sul fatturato).

Il totale complessivo dell’Inter tocca così quota 983 milioni di euro, ancora comunque molto distante dal miliardo e 735 milioni della Juventus. Per fare un confronto con le altre italiane, invece, il vantaggio nerazzurro sembra essere netto. Più giù in classifica infatti troviamo nel seguente ordine per valore economico: Roma (602), Napoli (590), Milan (526) e Lazio (328).

