Verso Inter-Milan, infortunio per Krunic: niente derby per il centrocampista rossonero

Basta digitare “derby” su qualsiasi motore di ricerca e, affianco, la parola “infortuni”, e gli unici due nomi che compariranno sono quelli di Stefano Sensi e Samir Handanovic: sono le due (o due delle) pedine fondamentali dell’Inter di Antonio Conte, ancora tutte da valutare nelle poco più di ventiquattr’ore che ci separano dalla consegna delle distinte ufficiali e – un’ora dopo – dal calcio d’inizio. Intanto, però, viene ora fuori qualche cerotto se lo deve mettere anche il Milan, e ad annunciarlo è lo stesso club rossonero con un comunicato ufficiale.

Sì, perché il sito del Milan ha infatti spiegato che Rade Krunic – centrocampista rossonero, ex Empoli – è incappato in un infortunio al piede che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. Scrive infatti il Milan: “AC Milan comunica che Rade Krunic è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese”. Il derby, dunque, per lui, salta. All’Inter interessa anzitutto questo.

