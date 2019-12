Kulusevski, il ds del Parma tuona: “La decisione sul suo futuro spetta a noi”

Novità importante in arrivo da Parma che tocca da vicino sia il futuro di Kulusevski sia soprattutto i piani di mercato dell’Inter. In un’intervista concessa alla Gazzetta di Parma, il direttore sportivo dei ducali Daniele Faggiano ha chiarito la situazione dello svedese in chiave mercato. Il giocatore a giugno sarà dell’Atalanta, ma a scegliere il futuro del calciatore contribuirà anche il ds.

“La decisione su Kulusevski spetta a noi. Fare il ds non è facile perché tutto può succedere e poi direbbero che racconto bugie. Per Kulusevski volevamo un prestito biennale o una percentuale sulla futura rivendita. Non ci hanno concesso nulla e dovremo rimandarlo a Bergamo a giugno. Ma fino ad allora le carte le abbiamo in mano noi”. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo del Parma che chiarisce in maniera definitiva i piani in vista per il talento svedese, costantemente nel mirino dei nerazzurri.

