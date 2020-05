Kumbulla esalta De Vrij: “E’ il migliore al mondo con Van Dijk e Sergio Ramos”

Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra di mercato nonostante la giovanissima età. Il gioiello di Juric, nel mirino dell’Inter di Antonio Conte, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportweek: “L’epidemia ci ha insegnato a non dare tutto per scontato, a vivere in armonia con ciò che di meraviglioso ci circonda, a godere delle piccole cose che sono le più genuine e autentiche, ad avere più rispetto della vita, della natura e di noi stessi, a essere altruisti, a volerci bene”.

I primi passi nel calcio: “E’ entrato nella mia vita con papà, grande appassionato. Quando avevo 4 anni mi iscrisse alla scuola calcio di Peschiera. Più avanti, quando ho visto che col pallone tra i piedi ci sapevo fare, sono stato ancora più contento di andare agli allenamenti. E ancora adesso è così: l’allenamento per me è tutto. È la cosa che più mi è mancata nel periodo di clausura”.

Dall’età di 8 anni al Verona: “Penso che per ogni bambino il sogno sia quello di giocare nella squadra della propria città. Ho fatto un provino e mi hanno preso”.

In campo senza paura: “Sì. Mi divertono i duelli, anche quelli aerei. Mi piace molto il contrasto fisico. E poi, per uno nel mio ruolo non c’è niente di più appagante di un salvataggio da ultimo uomo, di quelli che tolgono dalla porta un pallone che già stava per entrare”.

Punti di debolezza e di forza: “Devo migliorare col piede sinistro. Il mio forte è la concentrazione in partita, l’attenzione che metto su ogni palla e la determinazione”.

I tre difensori più forti al mondo oggi: “Van Dijk, Sergio Ramos, De Vrij. Del nerazzurro vorrei la lettura delle azioni. Capisce prima dove può finire la palla”.

