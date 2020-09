Kumbulla, stop nel ritiro della Nazionale albanese: tornerà nel ritiro del Verona

Stop nella trattativa con l’Inter, ed ora anche un altro stop. Marash Kumbulla ha lasciato il ritiro della Nazionale albanese. Con un comunicato ufficiale, la federcalcio albanese ha annunciato l’infortunio occorso al terzino sinistro, alle prese con un affaticamento muscolare.

Il classe 2000 è rientrato così in Italia, a Santa Cristina in Val Gardena, sede del ritiro del Verona. Edy Reja, commissario tecnico della Nazionale albanese, dovrà fare a meno di lui per gli impegni di Nations League contro Bielorussia e Lituania, in programma rispettivamente venerdì 4 e lunedì 7 settembre.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<