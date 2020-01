Kurzawa-Inter, dalla Francia insistono: “Prima offerta rifiutata, ma non è finita”

Il futuro di Layvin Kurzawa sembra sempre più lontano dal PSG. Il terzino classe 1992 dopo un’estate passata con le valigie in mano alla fine è rimasto a Parigi, e durante questa stagione è stato utilizzato con il contagocce dal tecnico Thomas Tuchel. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno, ma nonostante la sua intenzione fino a questo punto sia stata quella di rispettarlo fino alla fine, a causa del mancato utilizzo le cose adesso potrebbero cambiare. Come riporta il noto quotidiano francese L’Equipe, il difensore francese è stato cercato anche dall’Inter, durante questa sessione invernale di calciomercato: “Kurzawa ha respinto un’offerta dell’Inter poche settimana fa. Il club italiano, convinto di potergli dare grande spazio, aveva fatto una proposta economica molto importante, con diversi bonus in ballo, trovando porte chiuse da parte del giocatore. Nonostante ciò, il club nerazzurro non ha perso la speranza di poterlo convincere e nei giorni scorsi è tornato alla carica”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!