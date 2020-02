Kutuzov: “Conte non usa maschere, dice quello che pensa. Eriksen? Non deve dimostrare nulla”

Ha ridato il sorriso sul volto di Antonio Conte, sorpreso nel vederlo tra i giornalisti nella sala stampa dell’Olimpico. Vitali Kutuzov, ex attaccante del tecnico interista ai tempi del Bari, ha analizzato così a Radio Sportiva il lavoro dell’allenatore nerazzurro parlando anche nello specifico di Christian Eriksen.

CONTE – “Lazio-Inter? E’ normale che Conte fosse un po’ teso dopo la partita. La squadra non è riuscita a fare quello che voleva e gli si leggeva in faccia. Non usa maschere, dice e trasmette sempre quello che pensa. Lazio e Inter hanno giocatori straordinari e stanno rendendo appassionante questo campionato sia agli occhi dei tifosi che del mondo. I biancocelesti non sono lì per caso, stanno facendo un percorso straordinario”

ERIKSEN – “Ottimo giocatore che non deve dimostrare nulla a nessuno. Serve un po’ di tempo per adattarsi in Italia e soprattutto ai ritmi di Conte”

