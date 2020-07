Kutuzov e il pazzesco aneddoto su Conte: “A Bari vincevamo 2-0 ma all’intervallo rovesciò un tavolo!”

Intervenuto ai microfoni di Radio Musica Television, l’ex calciatore Vitali Kutuzov ha voluto ricordare un aneddoto risalente al suo periodo al Bari, nel quale militò dal 2009 al 2012 con anche Antonio Conte come allenatore. E proprio l’attuale allenatore dell’Inter è il protagonista dell’aneddoto, all’interno di una delle sue sfuriate durante l’intervallo di una partita.

“Col Bari stavamo giocando contro il Sassuolo e vincevamo 2-0. A 10 giornate dalla fine del campionato eravamo già vicini alla promozione in Serie A – racconta Kutuzov -. All’intervallo, Conte era furioso e rovesciò un intero tavolo, lasciandoci basiti ed ammutoliti per diversi minuti. In seguito rientrammo in campo e alla fine facemmo anche il terzo gol. Questo aneddoto spiega però le qualità di questo grande allenatore”, ha dichiarato.

