Kutuzov parla di Conte: “All’Inter nel modo giusto: campionato bellissimo”

In una lunga intervista concessa a Calciomercato.com, l’ex calciatore di Bari e Sampdoria Vitali Kutuzov ha scelto di raccontare le sue sensazioni in merito all’emergenza Coronavirus. Un lungo discorso quello dell’attaccante che riguarda da vicino anche l’Inter ed il suo tecnico, Antonio Conte.

CORONAVIRUS – “Sono ancora in Lombardia. Chi è scappato l’avrà fatto per stare meglio e provare ad avere meno problemi, ma siamo tutti sulla stessa barca. Ognuno ha la propria famiglia e le persone per le quali si preoccupa. Non giudico la scelta, anche i calciatori sono umani e hanno mamme, mogli, figli…”

CONTE – “Già al Bari aveva sviluppato molte doti importanti, si capiva che aveva delle qualità, erano chiarissime. Nella vita serve tempo e servono le persone giuste. Era scritto che arrivasse a un punto così importante, è entrato all’Inter nel modo giusto, mettendo ansia alla Juve. E ne ha approfittato la Lazio, dando vita a un campionato bellissimo”

