La classifica degli stipendi medi nello sport mondiale: Juventus davanti le big di NBA, Inter 69esima

Con la fine dell’anno solare ormai alle porte è tempo di bilanci e come da tradizione il portale Globalsportssalaries.com ha pubblicato i risultati di uno studio sugli stipendi pagati dalle società degli sport di squadra più seguiti al mondo. Lo studio non prende in esame il monte ingaggi complessivo, visto che le squadre di calcio hanno meno tesserati di quelle di basket ad esempio, bensì la media degli stipendi di ciascun club. Il risultato, espresso in sterline, vede comunque formazioni calcistica in vetta alla classifica mondiale, con Barcellona e Real Madrid a precedere la Juventus, terza con circa 8,085 milioni di sterline come ingaggio medio annuale. A seguire una lunga lista di società di NBA, baseball e cricket fino ad arrivare all’Inter che occupa la 69esima posizione, alle spalle di Roma e Leicester, con una media di 3,26 milioni di sterline all’anno.

Un risultato in calo rispetto all’anno scorso, sottolinea lo studio. Quattro dei calciatori più pagati dell’ultima rosa interista, infatti, hanno lasciato Milano: si tratta di Radja Nainggolan, Ivan Perisic, Joao Miranda e Mauro Icardi. L’inserimento di stipendi molto alti come quelli di Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Diego Godin, poi, è stato controbilanciato dai tanti giovani come Pirola, Bastoni, Esposito, Agoume e Dimarco che vanno ad abbassare la media. Ecco quindi un riassunto della classifica:

Barcellona Real Madrid JuventusMa Portland Trail Blazers (NBA) Golden State Warriors (NBA) Orlando Magic (NBA) Oklahome City Thunder (NBA) Denver Nuggets (NBA) Miami Heat (NBA) Cleveland Cavalies (NBA) Houston Rockets (NBA) PSG Manchester City LA Clippers (NBA) Washington Wizards (NBA)

…..

67. Roma

68. Leicester

69. Inter

…..

72. Napoli

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!