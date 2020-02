La classifica di Serie A del 2020: Lazio-Verona per lo scudetto, Inter fuori dalla Champions

Questo inizio di 2020 ha contribuito a ridisegnare gli equilibri della Serie A dopo il girone d’andata. La Lazio è in piena corsa per lo scudetto grazie ad un cammino straordinario nelle ultime 19 partite, così come il Verona si è lanciato addirittura in zona Europa mentre altre big come Inter e Juventus stanno rallentando rispetto alla prima parte di stagione. Il dato emerge in modo chiaro se si analizza la classifica in base ai punti conquistati nel solo anno solare 2020, quindi dal 1° gennaio ad oggi. Ecco la graduatoria speciale, considerando anche che Milan e Torino hanno una gara in meno, mentre Lazio e Verona una in più:

Lazio 20 punti Verona 16 Juventus 15 Atalanta 14 Inter 12 Fiorentina 11 Genoa 11 Milan 11 Bologna 11 Lecce 10 Sassuolo 10 Parma 10 Napoli 9 Udinese 8 Sampdoria 8 Torino 6 Roma 4 Cagliari 3 Spal 3 Brescia 2

