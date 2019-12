La classifica perpetua nella storia della Champions League: Inter fuori dalla top 10

Chi ha fatto più punti nell’intera storia della Champions League/Coppa dei Campioni? Se vi siete fatti almeno una volta questa domanda, ci pensa l’UEFA a rispondervi, calcolando dal 1955 ad oggi i punti delle partecipanti con un punteggio teorico totale che assegna 2 punti per la vittoria ed 1 punto per il pareggio, mentre i risultati ottenuti ai tempi supplementari e tutte le partite passate ai rigori valgono come pareggio. Il risultato vede Milan e Juventus a ridosso del podio, mentre l’Inter finisce fuori dalla top ten. Ecco la classifica:

Real Madrid Bayern Monaco Barcellona Manchester United Juventus Milan Liverpool Benfica Porto Ajax Dinamo Kiev Arsenal Celtic INTER Chelsea Anderlecht Atletico Madrid Psv Eindhoven Borussia Dortmund Rangers

