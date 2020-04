La confessione di Giggs: “Nel 2003 sono stato vicino all’Inter ma scelsi di non lasciare lo United”

Durante la rubrica di Football Show in onda su Sky Sports, l’ex stella del Manchester United Ryan Giggs ha svelato un retroscena relativo ad una sua possibile cessione all’Inter nel 2003. Rumors di mercato che circolavano già all’inizio di quella stagione e che abbracciavano sia il gallese che David Beckham, poi ceduto al Real Madrid a fine campionato.

“Sono sempre stato alla ricerca di nuove sfide nella mia carriera da calciatore – racconta Giggs in occasione di Football Show – dalla difesa di un titolo alla vittoria della Champions League, ne cercavo sempre di nuove ad inizio stagione. Quando Beckham fu ceduto, si parlò molto anche di un mio possibile addio. Ricordo che uno dei rumors era relativo all’Inter, anche se in realtà il club non ha mai parlato con me a livello personale. Non iniziai quella stagione nel migliore dei modi e si diceva che, a fine anno, uno tra me e David avrebbe lasciato il club. Io però non ho mai scelto di andare via, non volevo: ho sempre accettato ogni sfida con il Manchester United perché amavo quel club”.

Questo il retroscena svelato dal talento del Manchester United. La corte dell’Inter di Adriano, Vieri e Cannavaro era pronta ad accoglierlo a Milano ma il gallese scelse di non tradire i Red Devils, diventandone una bandiera.

