La confessione di Romulo: “Vicino all’Inter a gennaio: sogno di poter lavorare con Conte”

Retroscena ed indizi di mercato dalla diretta di Nicolò Schira su Instagram. Il giornalista ha avuto come ospite Romulo, calciatore del Brescia con un passato anche alla Lazio, al Verona e in particolare alla Juventus. Il brasiliano ha scelto di raccontarsi, rivelando anche diversi particolari relativi alla recente finestra di mercato, quella di gennaio.

“Nella sessione di mercato di gennaio sono stato in trattativa con l’Inter: i nerazzurri cercavano un centrocampista e sia Conte che Marotta mi conoscevano, mi avevano voluto già nel 2014 alla Juventus. Il mio agente è ancora in contatto con la Beneamata ed il mio contratto scadrà a giugno. Futuro? Mi piacerebbe molto lavorare con Conte, il mio più grande rimpianto è quello di non averlo mai avuto come tecnico, riesce a darti davvero qualcosa in più. Alla Juventus andò via poco dopo il mio arrivo, chissà se riuscirò ad essere allenato da lui in futuro”. Questo il racconto di Romulo, in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il Brescia ed ancora a caccia del sogno di poter lavorare agli ordini di mister Conte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!