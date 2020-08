La Danimarca si affida ad Eriksen: è tra i convocati per la Nations League

La nazionale danese ha diramato i convocati per la doppia sfida di Nations League contro Belgio e Inghilterra tramite una notizia su Twitter. Tra i giocatori presenti il commissario tecnico ha inserito anche Christian Eriksen nonostante un minutaggio non certo brillante nelle ultime partite.

Hjulmand però non ha dubbi e tutta la Danimarca si affida al proprio giocatore più rappresentativo per le due sfide in programma. Il talento danese può così attendere il suo futuro: se dovesse rimanere Conte in panchina difficilmente troverebbe ancora spazio, mentre in caso di arrivo di Allegri sarà chiamato a un ruolo di prim’ordine.

