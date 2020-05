La dedica di Stankovic: “Mihajlovic è indistruttibile: ho il cuore colmo di gioia”

Una dedica a cuore aperto nei confronti del suo amico. Ma anche un pensiero per lo sport, costretto alla paralisi totale, ma ora finalmente pronto a rimettersi in moto. Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter protagonista nella stagione del Triplete, ha raccontato a TV Prva le sue sensazioni sia sulla possibile ripresa dei campionati sia, in particolare, su Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna.

“Sinisa è indistruttibile – ha detto Stankovic – è riuscito a sconfiggere tutto, che testa che ha! Quando l’ho rivisto in campo mi si è riempito il cuore di gioia”. Dedica rivolta al suo amico Mihajlovic ed un pensiero anche per la ripresa da parte dell’allenatore della Stella Rossa: “Non mi aspettavo di poter ripartire, ma ci speravo. Tutti nel nostro Paese hanno svolto un gran lavoro per farci tornare alla normalità al più presto. Il calcio è una delle cose più importanti nella nostra società, così come gli altri sport, e non vediamo l’ora di tornare in campo. Tra tre settimane saremo pronti”. Questo il pensiero di Dejan Stankovic in vista del ritorno in campo: il tecnico della Stella Rossa scalpita per la ripresa, sperando nella fine dell’emergenza Coronavirus.

