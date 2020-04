La Figc spinge per la ripresa: Serie A a 20 squadre in caso di stop definitivo

Riflessioni e spunti dalla Serie A per decidere quello che sarà il destino del calcio italiano. Come raccontato infatti da gianlucadimarzio.com, la Figc sarebbe al lavoro nell’ottica di portare a termine la stagione nonostante manchi, di fatto, una data ufficiale che possa consentire il ritorno in campo.

In base agli ultimi aggiornamenti, la Federcalcio avrebbe espresso la volontà di allungare la stagione anche oltre i termini previsti per il 2 agosto, data ancora provvisoria fino ad ora considerando anche le disposizioni della Uefa. Al momento, dalla riunione di oggi è emerso che nel caso in cui non dovesse proseguire la stagione verrebbero confermate promozioni e retrocessioni, ridisegnando la Serie A in base a questi verdetti e basandola sempre su 20 squadre. Una prima indicazione importante anche nell’ottica prevista per la giornata di domani quando Consiglio ed Assemblea di Lega getteranno ulteriori basi per la ripartenza della Serie A.

