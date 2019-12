La GDS dalle parole… ai fatti: la miglior difesa del campionato non ci sta!

Il calcio è un gioco semplice: vince chi fa più gol dell’avversario. Ovviamente segnare è la cosa fondamentale in questo sport, ma evitare di raccogliere la palla dalla porta è allo stesso modo importante. Evitare di subire gol – soprattutto in Italia – e dunque avere una fase difensiva solida è uno dei fattori principali per permettere ad una squadra di arrivare in alto.

L’Inter di Antonio Conte – fino a questo momento – è in piena linea con i suoi obiettivi, forse anche un pizzico al di sopra: con una vittoria contro il Genoa domani infatti, i nerazzurri chiuderanno il 2019 in testa alla classifica al pari di una corazzata come la Juventus. Questo, forse, qualcuno lo avrà dimenticato…

Come avrà dimenticato che l’Inter è la migliore difesa del campionato con soli 14 gol subiti in 16 giornate, meno di uno a gara. Ben 3 in meno della strafavorita per lo scudetto. Il cambio modulo e quindi il conseguente passaggio da difesa a 4 a 3 è stato recepito in maniera quasi impeccabile da Skriniar e De Vrij reduci dalla scorsa stagione, ma anche da Diego Godin. In particolare il difensore uruguaiano dopo un inizio non proprio eccellente, ha pienamente dimostrato nelle ultime uscite di aver fatto suo il ruolo di centrale di destra e dalle sue parti d’ora in poi sarà davvero difficile passare. Lo slovacco ha invece ricoperto quasi tutti i ruoli, segno di grande personalità ma soprattutto di duttilità.

“Aria d’addio”, si legge, sia per uno che per l’altro: l’Inter basa il suo gioco anche sulla forza difensiva ed un reparto così completo è davvero difficile trovarlo in Europa. 39 le parate di Samir Handanovic fin qui: il portiere che ne ha fatto di meno. La miglior difesa della Serie A passa dunque dalle parole (degli altri)… ai fatti.

