La griglia Scudetto di Paolo Condò: “Juve, Inter ed Atalanta per la vittoria”

A margine del calendario per la Serie A 2020/2021 svelato quest’oggi alle ore 12, dagli studi di Sky Paolo Condò ha provato ad abbozzare una sorta di ‘griglia Scudetto’ con le favorite per la vittoria della prossima edizione del campionato italiano. Ecco la sua previsione.

“Ci sono tre club: la Juventus, l’Inter e poi, siccome ho un sacro rispetto dei risultati, credo che l’Atalanta possa pensare di vincere lo Scudetto. Lazio, Milan, Roma e Napoli sono però immediatamente alle loro spalle. La Lazio avrà anche la Champions League ed è questo il motivo per cui non l’ho inserita in prima linea”, ha spiegato il noto giornalista, al netto del mercato che potrebbe però cambiare diversi equilibri da qui fino ad inizio ottobre.

