La Juventus scappa, ma non parlate di fallimento: il confronto con le ultime Inter alla 24a giornata è impietoso

Juventus 57, Lazio 56, Inter 54. La classifica di Serie A dopo la 24a giornata recita così. Effetto delle vittorie della Juventus sul Brescia e soprattutto della Lazio nel big match contro l’Inter, che permette ai biancocelesti di scavalcare proprio i nerazzurri in classifica restando in scia ai campioni in carica. La (comprensibile) delusione dei tifosi interisti per il ko in una sfida così sentita è sfociata in una serie di critiche e polemiche nel post-partita che, però, si possono considerare almeno in parte esagerate.

Antonio Conte non smette di ribadirlo: guardate da dove veniamo e dove siamo. Lo abbiamo fatto, prendendo in considerazione la classifica degli ultimi 9 campionati (stagione 2019/2020 inclusa) alla 24a giornata. Ed il dato che è emerge è piuttosto chiaro. L’Inter non era mai stata così vicina alla prima posizione: 3 punti di distacco dalla Juventus, quando un anno fa erano addirittura 20. E in generale mai nelle ultime stagioni la formazione nerazzurra era arrivata alla 24a giornata con meno di 10 punti di distanza dalla prima della classe. Ecco il dettaglio riportato dal profilo Twitter ‘Nonleggerlo’:

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!