La Lega Calcio risponde a Malagò: “Leggerezza e ingerenza nelle sue parole”

Non ci è andato giù leggero questa mattina il presidente del Coni Giovanni Malagò ai microfoni del Corriere dello Sport. Nel mirino del numero uno del Comitato Olimpico la mancata programmazione da parte dei vertici del calcio per la ripresa degli allenamenti e – soprattutto – le tante ipotesi senza alcuna soluzione uscite finora. Con una nota ufficiale la Lega Serie A ha riposto così:

“La Lega Serie A manifesta stupore per la leggerezza e l’ingerenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, i rapporti tra la stessa Lega e i licenziatari dei diritti televisivi. La Lega Serie A, dall’inizio della situazione di emergenza legata all’impatto del Covid-19 sul calcio, è in costante contatto con i broadcaster titolari dei diritti TV. Tali rapporti sono peraltro regolati da chiare previsioni contrattuali. La Lega Serie A è inoltre in continuo aggiornamento con la FIGC e le altre componenti del sistema calcio per vagliare tutte le opzioni possibili, proseguendo allo stesso modo il dialogo con le altre Leghe europee, l’Eca, l’UEFA e la FIFA. Ci si augura, in un momento di grande difficoltà per il Paese, che ogni Istituzione lavori, con senso di responsabilità, in modo costruttivo e propositivo per il bene comune, senza creare, come dice il Presidente del Coni, conflittualità che danneggino qualsiasi progettualità”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!