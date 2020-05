La Lega Calcio unita verso la ripresa: sì unanime. Ora si lavora per le norme di sicurezza

E’ ormai chiara la presa di posizione della Lega Calcio per quanto riguarda la ripresa del campionato e la sua eventuale fine in questo momento di emergenza sanitaria: la Serie A va portata a termine. Come riporta Gianlucadimarzio.com oggi in videoconferenza c’è stato il “sì” unanime da parte di tutti per la ripresa e conclusione del campionato.

Ora però arriva la parte più difficile: il confronto con il Comitato tecnico scientifico. Domenica prossima probabilmente ci sarà l’incontro decisivo con la FIGC per studiare tutti i protocolli adatti per riprendere in massima sicurezza: sarà un processo lungo, date le tante restrizioni molto rigide e – soprattutto – il mancato inizio da parte di alcune squadre dei lavori nei centri sportivi. Un piccolo tassello di un grande puzzle è stato inserito, ora si attende la fine.



