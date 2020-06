La lode di Conte, la sua Inter e la voglia di lasciare il segno: scatta l’era Eriksen

Nel giorno della vigilia di Inter-Sampdoria, nei confronti di Christian Eriksen sono arrivati i complimenti pubblici da parte di Antonio Conte. Dopo i colloqui, numerosi, in privato tra il tecnico e l’ultima stella approdata in nerazzurro, le parole dell’allenatore aprono direttamente le porte sulla prima grande era del danese con i colori della Beneamata.

Contro il Napoli è arrivato il gol direttamente da calcio d’angolo. La prima rete italiana realizzata post Coronavirus, la prima esultanza dopo l’emergenza. In stagione, il centro contro gli azzurri è il secondo con l’Inter, dopo la perla in Europa League, ed il quinto complessivo, considerando le marcature in Premier League e Champions con la maglia del Tottenham. Rispetto ai primissimi minuti interisti, Eriksen ha ha avviato un processo di crescita dimostrando di essersi adattato pienamente agli schemi proposti da Antonio Conte, protagonista anche nel modificare il proprio assetto preferito per regalargli maggiore libertà sulla trequarti.

“Abbiamo sfruttato questo periodo per lavorare dal punto di vista fisico e tattico – ha detto Antonio Conte solo pochi minuti fa – ed abbiamo cercato di lavorare per cercare di migliorare di più, studiando anche diverse soluzioni. Prendiamo Eriksen: ora si è totalmente ambientato. Sono contento di quanto fatto: il nostro obiettivo è quello di esaltare le caratteristiche di tutti i calciatori in rosa”. I complimenti del tecnico si sposano con le prime sensazioni positive viste in campo contro il Napoli. L’era Eriksen è iniziata e Conte è pronto a godersi il suo gioiello.

