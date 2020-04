La ‘LuLa’ domina anche il mercato: Lautaro e Lukaku nella Top5 delle punte più costose al mondo

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku dominano anche il mercato. I due, punti fermi dell’attacco nerazzurro (il Toro è seguito dal Barcellona, ma finora non ha mostrato volontà di essere ceduto), sono entrambi presenti nella Top 5 delle prime punte più costose al mondo: insieme a loro, condividono un posto nel Gotha dei numeri 9 anche Harry Kane, Roberto Firmino, Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Solo i primi due, però, li superano: peraltro, il centravanti del Tottenham è il vero ‘irraggiungibile’, poiché il collega del Liverpool la spunta solo per pochi milioni.

Lautaro e Lukaku nella Top 5 dei ‘9’ più costosi

La Top 5 dei centravanti più costosi del mondo – secondo Transfermarkt -, oltre a Lukaku e Lautaro Martinez, vede dominare Harry Kane, che stacca tutti a quota 150 milioni di euro. Seguono a ruota Roberto Firmino, i due nerazzurri, Timo Werner ed Erling Haaland, tutti distanziati da una manciata di milioni di euro (90 il brasiliano, 85 il belga ed 80 gli altri tre). Cifre che ovviamente non sono fisse e possono variare, come dimostra la trattativa che Inter e Barcellona sembrano essere in procinto di impostare per il Toro. Rispetto agli 80 proposti da Transfermartk, infatti, i numeri su cui si discute sarebbero notevolmente più alti (quasi il doppio).

