La moviola di Inter-Torino: troppi cartellini gialli, Massa non convince. Sul possibile rigore…

Un sospetto calcio di rigore per fallo di mano di Bastoni ed in generale una direzione di gara non convincente, con troppi cartellini gialli. È questo il riassunto della valutazione della prova di Davide Massa, arbitro di Inter-Torino, sui quotidiani di oggi. Il direttore di gara ligure non ha impressionato per decisione ed equità: tanti errori nella sua partita, giudizio per ora rimandato.

Veniamo agli episodi: il più caldo riguarda un possibile fallo di mano di Alessandro Bastoni che avrebbe potuto causare un calcio di rigore per il Torino. Ancorché i quotidiani di oggi si compattino verso la ricostruzione di un ‘rigore netto’, le immagini non garantiscono la certezza assoluta. Certo è che il centrale dell’Inter si muove verso il pallone, ma che quest’ultimo impatti effettivamente il suo braccio non è cosa affatto certa, né chiara. Per il resto, diversi cartellini gialli sventolati a destra e a manca da Massa non hanno convinto, su tutti quelli per De Silvestri e Godin.

