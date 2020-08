La moviola di Siviglia-Inter: giusto negare il rigore, braccio lungo il corpo. Manca un giallo per parte

Non è stata una serata facile per il fischietto olandese Makkelie. Le finali non sono mai semplici da arbitrare e da gestire e soprattutto quella di ieri è stata molto nervosa fin dal fischio d’inizio. Pronti-via Romelu Lukaku si guadagna il calcio di rigore e l’ammonizione di Diego Carlos: per La Gazzetta dello Sport la decisione è giusta. Allo stesso modo non c’è il secondo penalty richiesto dall’Inter per il tocco di mano sempre del difensore brasiliano: braccio lungo il corpo e non largo.

Nel complesso dunque per il quotidiano – almeno sugli episodi principali – per il quotidiano la prova di Makkelie è stata buona. Mancano due cartellini gialli, uno per parte: D’Ambrosio nel primo tempo per fallo di Ocampo, Jordan nel secondo.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<