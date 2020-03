La Premier League riprenderà dopo il 30 aprile: ufficiale la decisione

Attraverso un comunicato pubblicato pochi minuti fa, la Premier League ha ufficialmente deciso che i campionati non verranno ripresi prima del 30 aprile. Una decisione difficile, complicata ma necessaria per l’intero movimento inglese, anch’esso sconvolto dall’emergenza legata al Coronavirus. Di seguito il comunicato diffuso dalla Premier League che racconta, nel dettaglio, la scelta di posticipare la ripresa dei campionati, sperando nella fine dell’emergenza.

“La Premier League, la EFL e la PFA nel vertice odierno hanno discusso della crescente apprensione per la pandemia di Coronavirus. E’ stato posto l’accento sul fatto che i pensieri delle tre organizzazioni continua ad essere per i contagiati e per chi sta lottando contro il virus. La Premier League, la EFL e la PFA sono giunte alla conclusione che dovranno essere prese decisioni difficili in modo da mitigare l’impatto economico della sospensione del calcio professionistico in Inghilterra e hanno convenuto di continuare a lavorare insieme per arrivare a soluzioni condivise”

“I campionati non ricominceranno prima del 30 aprile. Riprenderanno soltanto quando si potrà procedere in condizioni di sicurezza. Ulteriori riunioni si svolgeranno la prossima settimana con l’obiettivo di formulare un piano condiviso per fronteggiare le difficili circostanze che stanno affrontando i compionati, i loro club, i giocatori, gli staff e i tifosi”. Almeno un mese prima della ripresa dei campionati, aspettando la fine dell’emergenza: la Premier League fa i conti con il Coronavirus dopo la paralisi che ha coinvolto il calcio mondiale.

