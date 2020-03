La preoccupante previsione dalla Germania: “Via al calcio solo nel 2021”

Un’allarmante previsione arriva dalla Germania: il virologo tedesco Jonas Schmidt-Chanasit, dell’Istituto Berhard-Nocht di Amburgo, afferma l’impossibilità di una ripresa del calcio giocato fino al 2021. Si potrebbe giocare nella prossima stagione, ma solo a porte chiuse.

Ecco le parole del virologo, in un’intervista alla Televisione Nordica di Germania: “Non è realistico pensare che si possa pensare che questa stagione finirà. Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare. Neanche a porte chiuse, perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi nelle loro case per guardare le partite”. Si tratta di una previsione destinata a diventare realtà?

