La Repubblica – Ripresa degli allenamenti, deadline all’11 maggio: spunta il piano B per le società

Semaforo verde entro l’11 maggio o stop definitivo all’attività calcistica. Questo lo scenario evidenziato dall’edizione odierna de La Repubblica. Un incubo per i 20 club di Serie A il rischio che il governo vada troppo oltre in termini di giorni per la ripresa degli allenamenti. Una prima deadline è stata fissata infatti per l’11 maggio: prolungando la ripartenza oltre quel giorno si rischierebbe di prolungare la stagione in maniera eccessiva, vanificando gli sforzi per il ritorno alla normalità calcistica.

Nel caso in cui dovesse arrivare lo stop definitivo, sottolinea il quotidiano, le tv come Sky e Dazn sarebbero comunque costrette a pagare l’ultima parte della somma relativa ai diritti destinate nelle casse dei club. Il piano B delle società della massima serie, in caso di ritardi nella ripresa di allenamenti, prevede però una settimana intensa di lavoro a casa per accorciare il recupero in “gruppo” presso i rispettivi centri sportivi. Il tutto per provare a correre contro il tempo, cercando di salvare una stagione mai così tribolata.

