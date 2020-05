La Repubblica – Serie A, stop per decreto? Potrebbe essere Conte ad annunciare la fine del campionato

La Serie A ha vinto il primo braccio di ferro con il governo, dato che diverse regioni hanno concesso alle squadre la possibilità di far riprendere gli allenamenti individuali, derogando al Dpcm. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica, che afferma come il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora abbia dato al Comitato Tecnico Scientifico il compito di valutare la possibilità di aprire i centri sportivi dei club. La decisione è attesa per oggi, ma già da ieri circola una bozza che dovrebbe concedere il via libera.

Ma secondo il quotidiano, nonostante questo mercoledì il governo presieduto da Giuseppe Conte potrebbe annunciare il definitivo stop al campionato. La Serie A, che ieri ha votato compatta a favore della ripartenza, si aggrappa a quanto sta avvenendo in Inghilterra e soprattutto in Germania. Qui il partito di Angela Merkel ha espresso il suo sostegno alla ripresa, mentre gli alleati della Spd spingono per il semaforo rosso.



